F1 | Zhou Guanyu | “Nel momento in cui ho lasciato Silverstone non vedevo l’ora di risalire in macchina”

Pubblicità

Eurosport_IT : I controlli non hanno evidenziato ferite o fratture, davvero un miracolo ???? ?? - bimbadisebemick : RT @mult1formula: ??“He’s ok”: il peggio è passato a Silverstone Un grande spavento, peggiorato dagli sguardi dei piloti e dalle notizie c… - F1ingenerale_ : Dalla paura al sospiro di sollievo: ecco le #foto che raccontano l'impressionante incidente di Guanyu #Zhou a… - nicola_sellitti : RT @LaRagione_eu: Domenica a #Silverstone non è accaduto alcun miracolo. La salvezza del pilota dell’Alfa Romeo Guanyu Zhou la si deve escl… - fuoripistanet : Lo spaventoso incidente di Guanyu Zhou durante il GP di Gran Bretagna pone degli interrogativi sull'effettiva sicur… -

... ovvero Haas e AlphaTauri, aspetto che deve spingere Valtteri Bottas ea dare il 100% nel prossimo fine settimana al Red Bull Ring. "Questo fine settimana in Austria è un'opportunità per ...Archiviato lo spaventoso incidente di pochi giorni fa a Silverstone (qui tutti i dettagli),è pronto a tornare al volante della propria monoposto al Red Bull Ring, teatro del prossimo Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il cinese, fin qui autore di una buona stagione d'esordio ...The Formula One circus sets up camp in the picture-postcard Styrian Alps this weekend for the Austrian Grand Prix which presents Max Verstappen with the perfect antidote to last week's Silverstone ...Lewis Hamilton has expressed his disappointment at teams’ failure to sign a charter designed to improve diversity and inclusion in the sport. Hamilton, as the only black driver on the grid, has been a ...