F.1: GP Austria. Sainz 'La vittoria mi ha dato più fame' (Di giovedì 7 luglio 2022) Il pilota Ferrari "Ci attende un weekend molto intenso" SPIELBERG (Austria) - "Silverstone? Non sono in grado di descrivere le emozioni perché è qualcosa di molto personale. Posso dire che è una ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Il pilota Ferrari "Ci attende un weekend molto intenso" SPIELBERG () - "Silverstone? Non sono in grado di descrivere le emozioni perché è qualcosa di molto personale. Posso dire che è una ...

Pubblicità

Vale___85 : RT @FormulaPassion: #F1 | Le prime parole di Carlos Sainz nella conferenza stampa del Gran Premio d'Austria #AustrianGP - LrLucaruocco : RT @SENZAF1ATO: #Leclerc o #Sainz in casa Ferrari? Verstappen tornerà alla vittoria? Perché si parla di 'fondi flessibili'? Ve lo racconta… - SENZAF1ATO : #Leclerc o #Sainz in casa Ferrari? Verstappen tornerà alla vittoria? Perché si parla di 'fondi flessibili'? Ve lo… - FormulaPassion : #F1 | Le prime parole di Carlos Sainz nella conferenza stampa del Gran Premio d'Austria #AustrianGP - diegocatalano77 : #Sainz ci prende gusto: in Austria per vincere ancora #F1 #AustrianGP #Ferrari -