Deulofeu, ultimatum al Napoli: “aspetterà altri 10 giorni”. Tutte le cifre (Di giovedì 7 luglio 2022) Gerard Deulofeu ha fatto sapere al Napoli che aspetterà altri 10 giorni, ben consapevole che Luciano Spalletti lo vuole a tutti i costi. CALCIOMERCATO Napoli. Gerard Deulofeu è promesso sposo del Napoli, anche se la trattativa deve ancora avviarsi alla chiusura. Il motivo è semplice e riguarda le uscite. Gli azzurri devono cedere prima di comprare e sul tavolo di Giuntoli ci sarebbero le situazioni di Petagna, Ounas e Politano. Il diesse dovrà risolvere queste questioni e poi si butterà sul mercato in entrata. Secondo quando affermato da calciomercato.com, Deulofeu avrebbe dato l’ultimatum al Napoli: “Gerard Deulofeu ha scelto il Napoli da tempo ed è intenzionato ad ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 7 luglio 2022) Gerardha fatto sapere alche10, ben consapevole che Luciano Spalletti lo vuole a tutti i costi. CALCIOMERCATO. Gerardè promesso sposo del, anche se la trattativa deve ancora avviarsi alla chiusura. Il motivo è semplice e riguarda le uscite. Gli azzurri devono cedere prima di comprare e sul tavolo di Giuntoli ci sarebbero le situazioni di Petagna, Ounas e Politano. Il diesse dovrà risolvere queste questioni e poi si butterà sul mercato in entrata. Secondo quando affermato da calciomercato.com,avrebbe dato l’al: “Gerardha scelto ilda tempo ed è intenzionato ad ...

Pubblicità

NapoliAddict : Deulofeu vuole solo il Napoli, ma non aspetterà ancora per molto: l’ultimatum #Napoli #ForzaNapoliSempre… - cn1926it : #Deulofeu vuole il #Napoli ma non aspetterà in eterno: posto un ultimatum, i dettagli - napolipiucom : Deulofeu, ultimatum al Napoli: 'aspetterà altri 10 giorni'. Tutte le cifre #DDeulofeu #napoli #ForzaNapoliSempre… - gilnar76 : Deulofeu vuole solo il #Napoli, ma non aspetterà ancora per molto: l’ultimatum #Forzanapoli #Napolicalcio… - zazoomblog : Deulofeu vuole solo il Napoli ma non aspetterà ancora per molto: l’ultimatum - #Deulofeu #vuole #Napoli #aspetterà -