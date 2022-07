Continuano le battaglie ad est e sud Invasione russa dell'Ucraina (Di giovedì 7 luglio 2022) Nel porto di Baltimora si caricano navi statunitensi che hanno a bordo carichi di armi destinate all’Ucraina. Con questi rifornimenti le truppe di Zelenski puntano ad una controffensiva nei confronti dei russi per riconquistare il territorio del Lugansk, ormai sotto il controllo russo mentre gli invasori puntano anche sul resto del Donbass. Gli ucraini sono in ripresa, invece, nel sud del Paese. L'articolo Continuano le battaglie ad est e sud <small class="subtitle">Invasione russa dell'Ucraina</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 luglio 2022) Nel porto di Baltimora si caricano navi statunitensi che hanno a bordo carichi di armi destinate all’. Con questi rifornimenti le truppe di Zelenski puntano ad una controffensiva nei confronti dei russi per riconquistare il territorio del Lugansk, ormai sotto il controllo russo mentre gli invasori puntano anche sul resto del Donbass. Gli ucraini sono in ripresa, invece, nel sud del Paese. L'articololead est e sud proviene da Noi Notizie..

