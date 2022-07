Calcio: Toronto. Insigne out, risentimento muscolare al polpaccio (Di giovedì 7 luglio 2022) Rimandato l'esordio in MLS dell'ex capitano del Napoli. Toronto (CANADA) - Dopo l'arrivo trionfale e la presentazione di fine giugno, Lorenzo Insigne deve ancora rimandare il suo esordio con la maglia ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Rimandato l'esordio in MLS dell'ex capitano del Napoli.(CANADA) - Dopo l'arrivo trionfale e la presentazione di fine giugno, Lorenzodeve ancora rimandare il suo esordio con la maglia ...

Pubblicità

sportli26181512 : #Insigne subito infortunato a #Toronto: debutto in MLS rimandato: L'ex attaccante del Napoli ha un problema muscola… - dettopato : Ovviamente appena saprà che Bernardeschi firmerà per la squadra di calcio della stessa città, Durant darà subito il… - oscarvalle1984 : RT @Vink901: Bernardeschi a 28 si ritira dal calcio che conta e va al Toronto visto che in Europa non lo vuole nenache la madre. Ma ricordi… - sportface2016 : #Toronto, #Insigne si ferma: due settimane di stop - tuttoatalanta : Bernardeschi in chiusura al Toronto -