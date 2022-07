Boris Johnson, le reazioni di Mosca: 'Speriamo in persone più professionali al governo di Londra' (Di giovedì 7 luglio 2022) Le dimissioni di Boris Johnson hanno provocato un'immediata reazione a Mosca. Il Cremlino, per voce di Dmitri Peskov, ha dichiarato: "Speriamo che persone più professionali e in grado di prendere ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 luglio 2022) Le dimissioni dihanno provocato un'immediata reazione a. Il Cremlino, per voce di Dmitri Peskov, ha dichiarato: "chepiùe in grado di prendere ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson ha ceduto ed è pronto ad annunciare le sue dimissioni oggi, secondo anticipazio… - Agenzia_Ansa : Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in s… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - blue02410047 : RT @dottorbarbieri: ??Uk ????, Si dimette Boris Johnson. Il premier britannico resta in carica fino a quando non sarà scelto il nuovo leader… - AbeliiPongo : ?? Boris Johnson si è dimesso Bye bye Boris.....quello che doveva.........?????? -