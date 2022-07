Bimbo morto a Sharm El Sheikh, appello della mamma per “rientrare a casa”. Lagalla: «Supporto ai genitori» (Di giovedì 7 luglio 2022) L’appello per “ritornare a casa” Rosalia Manosperti, la mamma del piccolo Andrea morto a sei anni a Sharm El Sheikh per quella che sembrava un’intossicazione alimentare, lo lancia dall’ospedale dove è ancora ricoverata insieme al marito Antonio. Un’audio, (ASCOLTA L’AUDIO) pubblicato su Palermo Live, in cui la mamma del piccolo Andrea, incinta di quattro mesi, chiede a tutte le istituzioni di farli tornare a casa. «Sono Rosalia Manosperti, è da sabato sono ricoverata insieme a mio marito nell’ospedale di Sharm El Sheikh, dove abbiamo perso anche nostro figlio di sei anni 0 dice – Io chiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia prima possibile con un volo di linea speciale ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) L’per “ritornare a” Rosalia Manosperti, ladel piccolo Andreaa sei anni aElper quella che sembrava un’intossicazione alimentare, lo lancia dall’ospedale dove è ancora ricoverata insieme al marito Antonio. Un’audio, (ASCOLTA L’AUDIO) pubblicato su Palermo Live, in cui ladel piccolo Andrea, incinta di quattro mesi, chiede a tutte le istituzioni di farli tornare a. «Sono Rosalia Manosperti, è da sabato sono ricoverata insieme a mio marito nell’ospedale diEl, dove abbiamo perso anche nostro figlio di sei anni 0 dice – Io chiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia prima possibile con un volo di linea speciale ...

