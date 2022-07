Achille Lauro al veleno su Blanco | “Io non sono come lui”

(Di giovedì 7 luglio 2022)senza freni parla della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest raccontando alcuni aneddoti. Poi, le parole sulo conosciamo tutti per essere un noto cantante il quale in questi ultimi anni si è fatto parecchia strada nel mondo della musica e dello spettacolo in generale. Soltanto qualche settimana fa lo abbiamo visto protagonista all‘Eurovision song contest che tra l’altro quest’anno si è svolto in Italia e nello specifico a Torino. In quella occasione ha rappresentato San Marino. Adesso, a distanza di un po’ di tempo pare cheabbia voluto parlare di questa esperienza e raccontato alcuni aneddoti. Ma cosa ha dichiarato nello specifico il noto cantante?...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Achille Lauro e il flop all`Eurovision 2022: `Il mio spettacolo era dirompente e aveva tutto al posto giusto` -… - cert3sere : ma io fra 8 giorni ho il concerto di achille lauro - quantapacevuoi : RT @hangingdreams: io vi auguro di riuscire a lasciare da parte i pregiudizi su achille lauro e di andare al più presto ad un suo concerto.… - timanti444 : RT @hangingdreams: io vi auguro di riuscire a lasciare da parte i pregiudizi su achille lauro e di andare al più presto ad un suo concerto.… - timanti444 : RT @yib0woosh: Comunque consiglio spassionato se vi piace Achille Lauro andate a vederlo dal vivo perché è qualcosa di pazzesco ti fa balla… -

Allora chiudiamo il mare per la gente che annega -: "L'Eurovision mi ha fatto svoltare. Oggi punto meno a stupire". Ecco, imparasse a cantare bene sarebbe già qualcosa - mi sa che ..., senza giri di parole, considera l'eliminazione alla semifinale di Eurovision 2022 un fallimento , ma questo non significa che il cantante romano si sia abbattuto, anzi è pronto a ...A Ginevra non è l’unico edificio che si distingue. La sede europea dell’Onu e il quartier generale della Croce Rossa ti ricordano che sei in un luogo sul quale ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...