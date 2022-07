Una Vita anticipazioni: Genoveva gli chiede di sparire (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una Vita anticipazioni, Genoveva gli chiede di sparire: la Salmeron si scaglia completamente contro di lui, ecco cosa succede. Come sempre, arrivano le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, seguitissima telenovela spagnola di Canale 5; Pascual cerca di comportarsi meglio con Rosina e Hortensia ma rimane dell’idea che Guillermo debba dimenticare Azucena e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Unaglidi: la Salmeron si scaglia completamente contro di lui, ecco cosa succede. Come sempre, arrivano leper la nuova puntata di Una, seguitissima telenovela spagnola di Canale 5; Pascual cerca di comportarsi meglio con Rosina e Hortensia ma rimane dell’idea che Guillermo debba dimenticare Azucena e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

CottarelliCPI : Giusta la sentenza per l'assassinio di Willy Monteiro Duarte, una giovane vita spezzata da una violenza stupida e i… - martaottaviani : La vita è troppo breve per leggere i cosiddetti 'reportage' di @ale_dibattista dalla #Russia. Il tempo è la risorsa… - 01Distribution : Una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. Le prime immagini de #IlColibrì, diretto da… - Stella78007116 : @MaieManu1 @natalinogori51 @a_meluzzi @dentro_nero @afrodite1969 Grazie. Io ho iniziato a farlo. Sto benone lontano… - SandraCeradini : RT @amici_da: Io e la piccolina siamo andate dal veterinario per un controllo e sverminazione..ha già trovato una famiglia che l'ha adottat… -