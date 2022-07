Ultime Notizie – Omicidio ambasciatore Attanasio, missione Ros in Congo per interrogare 5 arrestati (Di mercoledì 6 luglio 2022) Su delega della Procura di Roma e in collaborazione con la Farnesina è iniziata oggi una missione dei carabinieri del Ros in Congo per interrogare le cinque persone arrestate dalle autorità locali per l’Omicidio dell’ambasciatore italiano dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio dell’anno scorso nella zona del parco di Virunga da un gruppo armato in un tentativo di sequestro. Lo scopo della missione è verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai cinque, alla luce del materiale probatorio raccolto in Italia. Nell’ambito della missione del Ros, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, si cercherà di avere anche scambi di elementi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Su delega della Procura di Roma e in collaborazione con la Farnesina è iniziata oggi unadei carabinieri del Ros inperle cinque persone arrestate dalle autorità locali per l’dell’italiano dell’Lucae del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi inil 22 febbraio dell’anno scorso nella zona del parco di Virunga da un gruppo armato in un tentativo di sequestro. Lo scopo dellaè verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai cinque, alla luce del materiale probatorio raccolto in Italia. Nell’ambito delladel Ros, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, si cercherà di avere anche scambi di elementi ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Koulibaly, Inter, Sassuolo e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - olgafinessi : RT @Agenzia_Ansa: Sono 325 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a mercoledì. Gli ingressi giornalieri sono 43. G… - tempoweb : A #Kramatorsk la batosta per la #Russia di #Putin: “Perdite significative e ritirata” #guerra #ucraina #6luglio… -