Ultime Notizie – Nardella | “Fair Play Menarini un premio che è cresciuto egli anni”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “E’ unche ègrazie al sostegno di, una grande azienda di Firenze e della Toscana di cui siamo orgogliosi., primario gruppo farmaceutico, è vanto per l’Italia tutta”. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario, intervenendo in Palazzo Vecchio, alla serata inaugurale delInternazionale. “Il, con i suoi valori, è un modello per tutti, soprattutto per i giovani – ha aggiunto– Attraverso lo sport possiamo parlare ai giovani, dialogare con loro”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Koulibaly, Inter, Sassuolo e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - TuttoASRoma : Roma, Zaniolo verso l’addio. Veretout ottimista: “Voglio restare” - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso di pos… -

Il Sole 24 ORE

'Non un seracco, piuttosto un crepaccio' 'Questo più che altro era un crepaccio completamente coperto dal ghiaccio , che si è riempito d'acqua a seguito delle temperature altissime di queste...Covid: in Campania in 24 ore crescono di 41 unità gli ingressi in ospedale (saliti a quota 581). La malattia da Omicron 5 quasi mai provoca una polmonite ma le complicazioni generate dal virus in ... Covid ultime notizie. Oggi in Italia 132.274 nuovi positivi (+58,3% sulla settimana) e 94 morti Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l’obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di ques ...Missionario in Argentina, il religioso Paolino aveva mantenuto un forte legame con il paese valsabbino paese di origine della famiglia ...