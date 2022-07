Tassonomia verde, il Parlamento europeo boccia la risoluzione di rigetto: passa l’atto che include gas e nucleare (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Parlamento europeo ha bocciato la risoluzione di rigetto sulla Tassonomia. Hanno votato contro 328 eurodeputati, i voti favorevoli sono stati 278, gli astenuti 33. Con questo voto l’atto delegato della Commissione, che prevede l’inclusione di gas e nucleare nella Tassonomia, può così continuare il suo iter. Per l’approvazione della risoluzione di rigetto serviva la maggioranza assoluta, pari a 353 europarlamentari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilhato ladisulla. Hanno votato contro 328 eurodeputati, i voti favorevoli sono stati 278, gli astenuti 33. Con questo votodelegato della Commissione, che prevede l’inclusione di gas enella, può così continuare il suo iter. Per l’approvazione delladiserviva la maggioranza assoluta, pari a 353 europarlamentari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ultimora_pol : #UE ??Approvata la tassonomia europea: gas e nucleare sono energia verde. @ultimora_pol - nac_avo : RT @classcnbc: +++#Europarlamento: #gas e #nucleare saranno parte della tassonomia verde+++ - classcnbc : +++#Europarlamento: #gas e #nucleare saranno parte della tassonomia verde+++ - claudiaaccount : La tassonomia verde non porta soldi in Italia. ??Fermate questa legge alla plenaria in Strasburgo@Rinaldi_euro… - kuliscioff : E da oggi il gas è energia verde. Abbiamo abolito i fossili un po' come abbiamo fatto con la povertà. Ridicolo!… -