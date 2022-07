Superbonus e Dl aiuti: ancora fibrillazioni nel governo, M5S blocca provvedimento (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il M5S provoca ancora fibrillazioni nell'attività del governo, tanto che la lunga giornata nell'Aula della Camera impegnata a discutere il decreto aiuti si è conclusa con un nulla di fatto, la maggioranza si divide ancora una volta sul Superbonus L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il M5S provocanell'attività del, tanto che la lunga giornata nell'Aula della Camera impegnata a discutere il decretosi è conclusa con un nulla di fatto, la maggioranza si divideuna volta sulL'articolo proviene da Firenze Post.

