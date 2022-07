Sparatoria in Illinois, visita a sorpresa di Kamala Harris ad Higland Park (Di mercoledì 6 luglio 2022) La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e' andata in visita a Highland Park, sobborgo di Chicago, dove un uomo di 21 anni, Robert Crimo, ha aperto il fuoco durante la parata del 4 luglio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) La vicepresidente degli Stati Unitie' andata ina Highland, sobborgo di Chicago, dove un uomo di 21 anni, Robert Crimo, ha aperto il fuoco durante la parata del 4 luglio, ...

Agenzia_Ansa : Sparatoria a Chicago alla parata del 4 luglio, almeno un morto seconddo i media locali. Ci sarebbero diversi feriti… - TgLa7 : Al momento sono almeno nove le vittime nella sparatoria avvenuta a #HighlandPark, a nord di #Chicago, durante una p… - TgLa7 : #Sparatoria negli #StatiUniti, ad #HighlandPark, in #Illinois, durante la parata del 4 luglio. Secondo le prime inf… - interrisnews : #6luglio: Robert E. #Crimo, il ragazzo che sparò sulla folla durante la parata del #4luglio in #Illinois, è stato a… - Anna3Pellegrini : RT @serenel14278447: Usa, sparatoria in Illinois: il killer accusato di 7 omicidi -