Pubblicità

bsnewsit : ?? Travagliato, schianto in auto: è grave un bimbo di otto anni - Carlino_Reggio : Correggio, auto finisce nel cortile dopo lo schianto - qn_carlino : Correggio, auto finisce nel cortile dopo lo schianto - domenicosabell1 : Treviso: Bmw piomba su auto e scooter fermi al passaggio al livello, poi lo schianto con il treno e il groviglio di… - Carlino_Fermo : Schianto tra auto e furgone Due feriti, danneggiata pure una vettura in sosta -

Today.it

all'incrocio sulla via del mare. L' incidente si è verificato attorno a mezzogiorno: duesi sono scontrate a Torre Lapillo , all'altezza di un incrocio su via Torre Colimena . Tanta ...... oltre alle ambulanze e agli operatori del 118, anche gli agenti della polizia locale dell'Unione Bassa Sesia, che dovranno ricostruire la dinamica dell'episodio per capire qualcheabbia invaso ... Schianto in A1: auto della polizia travolta a tutta velocità Ha lottato tra la vita e la morte per 15 giorni, poi, la sera di lunedì, il suo cuore ha smesso di battere. Non ce l'ha fatta Miriam Di Bernardo, la 30enne coinvolta in un ...PADOVA - Uno schianto frontale sulla rampa, una donna è morta sul colpo. L'incidente è avvenuto ieri sera, 5 luglio, alle 22.45 lungo la rampa discendente del cavalcavia ...