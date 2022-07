Quel calcio mortale Poi il video virale - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 6 luglio 2022) 1 La tragedia Niccolò Ciatti, di Scandicci (Firenze) morì il 12 agosto 2017, colpito alla testa in una discoteca di Lloret de Mar. Aveva 22 anni. 2 L'aggressione Il video dell'aggressione, che ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) 1 La tragedia Niccolò Ciatti, di Scandicci (Firenze) morì il 12 agosto 2017, colpito alla testa in una discoteca di Lloret de Mar. Aveva 22 anni. 2 L'aggressione Ildell'aggressione, che ...

Pubblicità

gippu1 : 7) E' in quel momento che milioni di italiani (ri)scoprono quant'è diabolico il calcio. Non abbiamo ancora finito d… - JoshuaKfan : @JMCLuigi Quel giorno vincerà il calcio - ansol75 : @pisto_gol Quell'estate,quel paese,quegli italiani Fu la storia scritta,grazie al calcio ed alle emozioni che sapeva regalare - Tiziana99531862 : RT @gippu1: 7) E' in quel momento che milioni di italiani (ri)scoprono quant'è diabolico il calcio. Non abbiamo ancora finito di smadonnare… - stanzadicasini : c’è la droga in quel calcio -