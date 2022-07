Pericolosi e pronti a scalare le gerarchie della ‘Ndrangheta. Ventinove persone della cosca Cordì attiva a Locri sono state arrestate (Di mercoledì 6 luglio 2022) Pericolosi e pronti a scalare le gerarchie della ‘Ndrangheta. Questo l’identikit delle 29 persone arrestate tra le province di Reggio Calabria, Pavia, Udine, Terni e Catanzaro, che volevano prendere il potere a partire dalla Locride. A tutti loro il procuratore capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, contesta una lunga serie di reati. A seconda delle posizioni l’accusa è di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente. Contestata anche la detenzione di armi e munizioni, il danneggiamento, l’estorsione pluriaggravata, il traffico e lo spaccio di banconote false. Pericolosi e pronti a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022)le. Questo l’identikit delle 29arretra le province di Reggio Calabria, Pavia, Udine, Terni e Catanzaro, che volevano prendere il potere a partire dallade. A tutti loro il procuratore capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, contesta una lunga serie di reati. A seconda delle posizioni l’accusa è di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente. Contestata anche la detenzione di armi e munizioni, il danneggiamento, l’estorsione pluriaggravata, il traffico e lo spaccio di banconote false.a ...

