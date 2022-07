Perché non può esistere una transizione ecologica senza una transizione digitale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il caldo torrido e la fusione dei ghiacciai, il Fit for 55 dell’Unione europea, la crisi idrica, i tagli alle esportazioni di gas da parte della Russia hanno posto l’emergenza climatica ed energetica al centro del dibattito pubblico delle ultime settimane. La necessità di progettare realisticamente un modello di sviluppo più sostenibile inizia a insinuarsi anche tra i più riluttanti esponenti politici del Paese, oltre che tra le maglie di una popolazione già provata dal cambio di paradigma repentino imposto dalla pandemia. La siccità che ha imposto misure di risparmio idrico e di razionamento dell’acqua, la secca del Po, le scorte di gas che rischiano di non bastare in vista dell’inverno, l’aumento anomalo delle temperature, lo spettro di nuove pandemie e la guerra sono spie di un processo di decadimento i cui effetti sono diventati, loro malgrado, evidenti. senza ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il caldo torrido e la fusione dei ghiacciai, il Fit for 55 dell’Unione europea, la crisi idrica, i tagli alle esportazioni di gas da parte della Russia hanno posto l’emergenza climatica ed energetica al centro del dibattito pubblico delle ultime settimane. La necessità di progettare realisticamente un modello di sviluppo più sostenibile inizia a insinuarsi anche tra i più riluttanti esponenti politici del Paese, oltre che tra le maglie di una popolazione già provata dal cambio di paradigma repentino imposto dalla pandemia. La siccità che ha imposto misure di risparmio idrico e di razionamento dell’acqua, la secca del Po, le scorte di gas che rischiano di non bastare in vista dell’inverno, l’aumento anomalo delle temperature, lo spettro di nuove pandemie e la guerra sono spie di un processo di decadimento i cui effetti sono diventati, loro malgrado, evidenti....

