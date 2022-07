Migranti, Ocean Viking esige il porto e detta pure i tempi: 306 sbarcano a Pozzallo. Draghi: l’Italia è al limite (Di mercoledì 6 luglio 2022) Migranti, la situazione è sempre più al limite. Le navi delle Ong continuano ad esigere (e a ottenere) i porti sicuri del Belpaese un po’ ovunque: sulle coste siciliane, sarde e calabresi. Una sorta di legge non scritta, e una logica rivendicazionista a cui le Ong ricorrono ormai arbitrariamente e continuamente, ha fatto sì che la richiesta delle Ong di sbarcare in Italia sia diventata una pretesa. Un diritto acquisito, che nel tempo si è trasformato in un diktat inalienabile. Così, ogni salvataggio che viene effettuato nel Mediterraneo centrale, anche quelli non in zona Sar italiana, deve culminare in un approdo nel Belpaese. L’ultimo esempio pratico è quello della Ocean Viking. Migranti, la Ocean Viking pretende lo sbarco: a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 luglio 2022), la situazione è sempre più al. Le navi delle Ong continuano adre (e a ottenere) i porti sicuri del Belpaese un po’ ovunque: sulle coste siciliane, sarde e calabresi. Una sorta di legge non scritta, e una logica rivendicazionista a cui le Ong ricorrono ormai arbitrariamente e continuamente, ha fatto sì che la richiesta delle Ong di sbarcare in Italia sia diventata una pretesa. Un diritto acquisito, che nel tempo si è trasformato in un diktat inalienabile. Così, ogni salvataggio che viene effettuato nel Mediterraneo centrale, anche quelli non in zona Sar italiana, deve culminare in un approdo nel Belpaese. L’ultimo esempio pratico è quello della, lapretende lo sbarco: a ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : In un naufragio al largo della Libia hanno perso la vita 22 migranti del Mali. Lo comunica l'Onu. Alla Nave Ocean V… - M09410397 : RT @localteamtv: Pozzallo, sbarco migranti : Ocean Viking in porto #OceanViking #Pozzallo #localteam - zennaronews : RT @localteamtv: Pozzallo, sbarco migranti : Ocean Viking in porto #OceanViking #Pozzallo #localteam - localteamtv : Pozzallo, sbarco migranti : Ocean Viking in porto #OceanViking #Pozzallo #localteam - corrmezzogiorno : #Palermo A Pozzallo sbarcati 306 migranti dalla Ocean Viking: 87 i minori -