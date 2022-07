Meteo, in arrivo temporali e nubifragi sull’Italia. In Bergamasca tempo variabile, ma il caldo non molla (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le previsioni Edoardo Ferrara di 3bMeteo.com: «Impulso fresco in arrivo con temporali anche violenti ma alcune aree d’Italia rimarranno ancora a secco. Si smorza il caldo africano, ma sulla Lombardia resta il caldo». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le previsioni Edoardo Ferrara di 3b.com: «Impulso fresco inconanche violenti ma alcune aree d’Italia rimarranno ancora a secco. Si smorza ilafricano, ma sulla Lombardia resta il».

Pubblicità

RPezzucchi : Meteo, in arrivo temporali e nubifragi sull’Italia. In Bergamasca tempo variabile, ma il caldo non molla - VaniaToni : RT @Masse78: Meteo: Attenzione in arrivo nuova ondata di caldo. PERCHÉ FINO AD OGGI ERA FRESCHINO? SI DORMIVA COL PIUMONE FELICI E RILASSAT… - infoitinterno : Previsioni meteo aggiornate: cosa cambia con l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre - periodiciweb : METEO: DAL CALDO AFRICANO AI NUBIFRAGI IN ARRIVO - GOBelluno : Meteo, in arrivo rovesci e temporali -