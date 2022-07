Marmolada, la vita di un essere vivente deve valere più del mercato turistico a tutti i costi (Di mercoledì 6 luglio 2022) La prima cosa che mi sovviene è il dolore, per la perdita della vita di persone che cercavano solo momenti di svago, nella Natura, nella maestosità della montagna, la Marmolada, sicuramente uno dei luoghi più affascinanti delle Dolomiti. Forse non era così prevedibile questa tragedia, come afferma il noto climatologo Luca Mercalli, persona che stimo profondamente per l’impegno e la dedizione decennale nel portare avanti il grande tema principale dei cambiamenti climatici in corso. Ma, devo dire che non sono del tutto d’accordo; certo, l’imprevedibilità è fuori da ogni dubbio, se ci si riferisce al “quando” poteva accadere il distacco del ghiacciaio. Ma, a monte di tutto ciò, è un’altra l’analisi che vorrei proporre: una temperatura alta, con uno zero termico a quota elevata, mai vista prima, deve sicuramente mettere in allarme un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) La prima cosa che mi sovviene è il dolore, per la perdita delladi persone che cercavano solo momenti di svago, nella Natura, nella maestosità della montagna, la, sicuramente uno dei luoghi più affascinanti delle Dolomiti. Forse non era così prevedibile questa tragedia, come afferma il noto climatologo Luca Mercalli, persona che stimo profondamente per l’impegno e la dedizione decennale nel portare avanti il grande tema principale dei cambiamenti climatici in corso. Ma, devo dire che non sono del tutto d’accordo; certo, l’imprevedibilità è fuori da ogni dubbio, se ci si riferisce al “quando” poteva accadere il distacco del ghiacciaio. Ma, a monte di tutto ciò, è un’altra l’analisi che vorrei proporre: una temperatura alta, con uno zero termico a quota elevata, mai vista prima,sicuramente mettere in allarme un ...

