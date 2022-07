“Lei no”. GF Vip 7, sulla concorrente top c’è il veto di Mediaset (Di mercoledì 6 luglio 2022) GF Vip 7, nuovi concorrenti pronti a sbarcare. A quanto si apprende Alfonso Signorini sarebbe scatenato. Tanti i nomi sulla sua lista, tra quelli rincorsi e quelli dati per certo. I prossimi tre nomi sarebbero una rapper 23enne di origini marocchine e spagnole, una modella e influencer vista più di una volta nel salotto di Barbara d’Urso e un altro vip che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di Chadia Rodriguez, Asia Gianese e Antonino Spinalbese. Particolarmente caotica potrebbe essere la partecipazione di Antonino, la cui entrata nella Casa sarebbe stata osteggiata da Belen Rodriguez, sua ex compagna. Nelle ore scorse era circolata la voce di un possibile approdo di Pamela Prati. L’indiscrezione è apparsa in anteprima sulle pagine di Dagospia ed è stata riportata anche da Biccy. Alfonso Signorini avrebbe puntato, invece che su Pamela Prati, su Eleonoire ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) GF Vip 7, nuovi concorrenti pronti a sbarcare. A quanto si apprende Alfonso Signorini sarebbe scatenato. Tanti i nomisua lista, tra quelli rincorsi e quelli dati per certo. I prossimi tre nomi sarebbero una rapper 23enne di origini marocchine e spagnole, una modella e influencer vista più di una volta nel salotto di Barbara d’Urso e un altro vip che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di Chadia Rodriguez, Asia Gianese e Antonino Spinalbese. Particolarmente caotica potrebbe essere la partecipazione di Antonino, la cui entrata nella Casa sarebbe stata osteggiata da Belen Rodriguez, sua ex compagna. Nelle ore scorse era circolata la voce di un possibile approdo di Pamela Prati. L’indiscrezione è apparsa in anteprima sulle pagine di Dagospia ed è stata riportata anche da Biccy. Alfonso Signorini avrebbe puntato, invece che su Pamela Prati, su Eleonoire ...

