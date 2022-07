Lazio, Di Marzio: “Duello apertissimo con il Monza per Casale” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lazio DI Marzio- La Lazio è attivissima sul mercato, Igli Tare vuole assicurare a Maurizio Sarri una squadra competitiva per la prossima stagione. Dopo l’arrivo di Gila dal Real Madrid, Lotito è pronto a chiudere per Romagnoli la cui distanza balla su pochi milioni. L’obbiettivo dei biancocelesti per la retroguardia difensiva è anche Nicoló Casale, obbiettivo anche del Monza di Berlusconi. . “La trattativa si era fermata qualche giorno fa, ma adesso il Monza ha rilanciato: con il procuratore di Casale c’è già un accordo di massima. Ora si cerca un’intesa con l’Hellas Verona”. Ecco le dichiarazioni del noto insider di mercato, nel frattempo nella giornata di oggi l’entourage del classe 98? incontreranno gli agenti della Lazio per strappare un accordo ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)DI- Laè attivissima sul mercato, Igli Tare vuole assicurare a Maurizio Sarri una squadra competitiva per la prossima stagione. Dopo l’arrivo di Gila dal Real Madrid, Lotito è pronto a chiudere per Romagnoli la cui distanza balla su pochi milioni. L’obbiettivo dei biancocelesti per la retroguardia difensiva è anche Nicoló, obbiettivo anche deldi Berlusconi. . “La trattativa si era fermata qualche giorno fa, ma adesso ilha rilanciato: con il procuratore dic’è già un accordo di massima. Ora si cerca un’intesa con l’Hellas Verona”. Ecco le dichiarazioni del noto insider di mercato, nel frattempo nella giornata di oggi l’entourage del classe 98? incontreranno gli agenti dellaper strappare un accordo ...

