La scala immobile A Roma uscire dalla metro San Giovanni è un' odissea

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ore 19,05 fermata metrò San. L'unicamobile in funzione viene bloccata perché "si è surriscaldato il meccanismo" spiega l'impiegato Atac. Così la salita viene effettuata a scaglioni per non creare un sovraccarico. I passeggeri increduli assistono allo spettacolo surreale che si trovano davanti e si fanno il segno della croce visto che quasi tutte le scale mobili sono in manutenzione o sono bloccate creando molti disagi. Dopo qualche minuto gli impiegati di Atac provano a fare ripartire lamobile facendo salire lentamente piccoli gruppi di passeggeri.

Pubblicità

Condominio Web

Il progetto prevede una rigenerazione funzionale dell'per inserirlo in una riqualificazione su più largadel sistema museale della città, provvedendo sia a un intervento di restauro ......un processo di estrema complessità che si estende all'opera concettuale su più larga, ... tempo contemporaneo in movimento sovrapposto al tempodel passato. E proprio per questo, prima di ... Corpi scala in muratura in sostituzione di scale a chiocciola esterne al fabbricato: i vizi strutturali accertati con A.T.P. Il Comune di Rapallo fa scattare l'operazione di recupero dell'Antico Castello sul mare, simbolo della città del Tigullio, grazie a lavori che verranno finanziati attraverso fondi Pnrr. Il primo passo ...Fimaa e Abiconf a confronto per studiare modalità di intervento utili a dare più valore e dignità alle professioni di Agente Immobiliare e di Amministratore di condominio, contrastando le attività abu ...