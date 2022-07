Icardi proposto alla Juventus: la risposta della società, cosa succede ora? (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Juventus ha bisogno di un centravanti che faccia da vice Vlahovic; nelle ultime ore sembra sia stato proposto Icardi. Ecco la risposta. Il prossimo anno, visto il mancato riscatto di Morata (probabile un nuovo tentativo verso la fine del mercato) e un Kean su cui bisognerà fare delle riflessioni, la società bianconera ha bisogno di regalare ad Allegri un vice Vlahovic. In una stagione ricca di impegni, tra campionato, coppe e sosta per il mondiale invernale, la Juventus deve necessariamente inserire in rosa un centravanti in grado di far rifiatare l’attaccante serbo ed avere una soluzione offensiva in più. AnsafotoDiversi i nomi monitorati dalla dirigenza bianconera anche se, nelle ultime ore, sembra che alla ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 6 luglio 2022) Laha bisogno di un centravanti che faccia da vice Vlahovic; nelle ultime ore sembra sia stato. Ecco la. Il prossimo anno, visto il mancato riscatto di Mta (probabile un nuovo tentativo verso la fine del mercato) e un Kean su cui bisognerà fare delle riflessioni, labianconera ha bisogno di regalare ad Allegri un vice Vlahovic. In una stagione ricca di impegni, tra campionato, coppe e sosta per il mondiale invernale, ladeve necessariamente inserire in rosa un centravanti in grado di far rifiatare l’attaccante serbo ed avere una soluzione offensiva in più. AnsafotoDiversi i nomi monitti ddirigenza bianconera anche se, nelle ultime ore, sembra che...

