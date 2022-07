I tre Berlusconi più giovani si mettono in proprio (e cercano soci) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Scissione societaria in Casa Berlusconi I tre figli più giovani aperti a nuovi soci Corriere della Sera, di Marco Gervini, pag. 33 Ma solo per partecipazioni extra-Fininvest I tre figli di Silvio Berlusconi e Veronica Lario dividono in due la loro cassaforte che controlla, tra l’altro, il 21,4% di Fininvest. Giovedì 30 giugno, Barbara, 37 anni, Eleonora 36 e Luigi Berlusconi 33 hanno varato una scissione della H14 (600milioni di patrimonio), conferendo a una nuova società asset e partecipazioni per un valore patrimoniale di circa 340 milioni. Ma tra queste non c’è la Fininvest. Tecnicamente è una scissione parziale proporzionale: sia nella vecchia cassaforte (si chiamerà Holding Italiana Quattordicesima) che nella nuova (prenderà il nome di H14) le quote dei tre ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 6 luglio 2022) Scissioneetaria in CasaI tre figli piùaperti a nuoviCorriere della Sera, di Marco Gervini, pag. 33 Ma solo per partecipazioni extra-Fininvest I tre figli di Silvioe Veronica Lario dividono in due la loro cassaforte che controlla, tra l’altro, il 21,4% di Fininvest. Giovedì 30 giugno, Barbara, 37 anni, Eleonora 36 e Luigi33 hanno varato una scissione della H14 (600milioni di patrimonio), conferendo a una nuovaetà asset e partecipazioni per un valore patrimoniale di circa 340 milioni. Ma tra queste non c’è la Fininvest. Tecnicamente è una scissione parziale proporzionale: sia nella vecchia cassaforte (si chiamerà Holding Italiana Quattordicesima) che nella nuova (prenderà il nome di H14) le quote dei tre ...

