Governo | Economist | “Effetto Putin su M5S e maggioranza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “IlDraghi ha sostenuto le sanzioni contro la Russia, decisione dal risvolto doloroso per sua stessa economia, e ha fornito armi all’Ucraina, anche se non si sa bene fin quando lo farà. Queste scelte hanno spaccato il Movimento 5 Stelle, che fa parte della coalizione die che già nel 2014 aveva contestato le sanzioni contro Mosca per l’annessione della Crimea”. Lo ha scritto l’in un articolo sugli effetti in Italia della guerra fra Russia e Ucraina. “Nelle ultime settimane – afferma il settimanale di Londra – l’ex presidente del Consiglio e attuale capo politico dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha criticato l’invio di armi a Kiev, mentre una minoranza che include il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha continuato a sostenere la linea del”. “La crisi – riepiloga ...