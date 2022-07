Governo | Conte | ' capire se condizioni e ragioni per proseguire'

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Al premier Mario Draghi "ha riferito che questa è una comunita che in questo momento" deve "se ci sono lee lepere realmente condividere la responsabilità di. Questo ho spiegato a Draghi, Noi non siamo una comunità che cede ad attacchi strumentali o a polemiche inutili". Così Giuseppeall'assemblea dei gruppi M5S.

AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - MatteoRichetti : Essere in disaccordo su alleanza di governo che avete fatto con Conte e 5S, o sul prendere soldi da un efferato dit… - fattoquotidiano : Incontro Draghi-Conte, Di Battista: “E anche oggi il M5s esce dal governo domani” - Antonio22024399 : Stavo pensando al mirabile teatrino che ci ha governato nel primo governo Conte, dove costui chiamato a tenere ass… - dolores20943592 : RT @Qua_Agatha: #Conte: Restiamo al governo ma serve discontinuità... ???? Che vuol dire? #Draghi -

...avventura dio annunciare l'addio a Mario Draghi. Siccome l'unica forza che è loro rimasta è quella del ricatto, nel decisivo incontro che avrà con Mario Draghi nel pomeriggio Giuseppe...... visto che come ha detto Giuseppea Mario Draghi, "non si può nascondere che il processo politico e la collocazione nelhanno pesato sul nostro elettorato, lo hanno sfibrato e anche ...(Adnkronos) – “Non sono in condizione di assicurare come prima cosa il sostegno, ho detto invece che ci sono delle richieste molto chiare e dalle risposte che valuteremo”. Così lasciando la sede del M ...Roma, 6 lug. Al premier Mario Draghi "ha riferito che questa è una comunita che in questo momento" deve "capire se ci sono le condizioni e le ragioni per proseg ...