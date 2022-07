Gotti | ' L' esonero di Udine mi ha lasciato un po' così A La Spezia unisco i miei grandi amori'

Pubblicità

Sono due i luoghi dell'anima di Luca: "Il campo e il mare". A La Spezia ha trovato entrambi: "Il campo è il mio lavoro ed è vita: mi piace stare lì, quotidianamente, verificando se ciò che penso è corretto. E il mare... Beh, se ......dei liguri è reduce dall'da parte dell' Udinese del 7 dicembre scorso, quando i friulani si trovavano al 14º posto in classifica con 16 punti raccolti in altrettante partite. Perecco ...Non era più un segreto, ma adesso è ufficiale. Luca Gotti è il nuovo allenatore dello Spezia, che nei giorni scorsi si era separato da Thiago Motta. Questo il comunicato del club ligure: "Sarà Luca Go ...Viene messo un altro tassello nel toto-allenatori di questa sessione di calciomercato estiva 2022. Luca Gotti è il nuovo allenatore dello Spezia. L’annunzio ufficiale è arrivato nelle ultime ore sul s ...