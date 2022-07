GF Vip 6, il padre di Manuel Bortuzzo annuncia una drastica decisione (Di mercoledì 6 luglio 2022) A sorpresa, visto il suo handicap che l’ha reso fin da subito benvoluto da tutti, tra gli ex gieffini più criticati della scorsa edizione del GF Vip 6 c’è anche Manuel Bortuzzo, che soprattutto dopo la fine della storia con Lulù Selassié è stato preso di mira con insulti spesso irripetibili, ma anche vere e proprie minacce. Con lui suo padre Franco, accusato di non aver mai accettato Lulù. GF VIp, Belen Rodriguez lancia un’avvertimento all’ex Antonino Spinalbese La popolare show-girl avrebbe implicitamente "minacciato" il padre di sua figlia affinché la tenga fuori dalla sua avventura nel reality GF Vip, l’ira di Franco Bortuzzo: “Vi denuncio tutti!” E proprio il signor Bortuzzo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 luglio 2022) A sorpresa, visto il suo handicap che l’ha reso fin da subito benvoluto da tutti, tra gli ex gieffini più criticati della scorsa edizione del GF Vip 6 c’è anche, che soprattutto dopo la fine della storia con Lulù Selassié è stato preso di mira con insulti spesso irripetibili, ma anche vere e proprie minacce. Con lui suoFranco, accusato di non aver mai accettato Lulù. GF VIp, Belen Rodriguez lancia un’avvertimento all’ex Antonino Spinalbese La popolare show-girl avrebbe implicitamente "minacciato" ildi sua figlia affinché la tenga fuori dalla sua avventura nel reality GF Vip, l’ira di Franco: “Vi denuncio tutti!” E proprio il signor...

Pubblicità

francobus100 : Manuel Bortuzzo, insulti e minacce al protagonista del Gf Vip 6 e alla sua famiglia, il padre: «Vi denuncio»… - adevilinprada : @rosenheit eh amo ma per me perché sono già sistemati (suo padre è pure dentista se non sbaglio) ma non sempre si p… - fontaniniandre1 : @Moonlightshad1 Se non altro qualcuno è immune della fascinazione per i VIP dell'intrattenimento, perché ultimament… - igor_piras : @Lamoruso71 - igor_piras : @Lamoruso71 -