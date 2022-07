Frontale tra due auto, ipotesi di omicidio - suicidio: il figlio avrebbe volontariamente ucciso suo padre (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si sarebbe trattato di omicidio - suicidio lo scontro Frontale tra due auto costato la vita ieri sera a Pescia (Pistoia) a un 26enne e al padre di 63 anni. Alla guida ci sarebbe stato il giovane e, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si sarebbe trattato dilo scontrotra duecostato la vita ieri sera a Pescia (Pistoia) a un 26enne e aldi 63 anni. Alla guida ci sarebbe stato il giovane e, ...

Pubblicità

globalistIT : - Gazzettino : Schianto frontale sul cavalcavia tra un'auto e uno scooter, perde la vita una donna - venti4ore : Frontale tra auto nel Pistoiese, l’ipotesi è omicidio - BisInterista : RT @_goodtime__: C’è uno che non so come è arrivato a 6000 follower sparando ovvietà e dandosi il tono da super uomo. Tra qualche giorno pa… - _goodtime__ : C’è uno che non so come è arrivato a 6000 follower sparando ovvietà e dandosi il tono da super uomo. Tra qualche gi… -