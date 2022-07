Fonti Palazzo Chigi | “Conte oggi ha confermato sostegno a governo Draghi”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio Marioha incontratoil presidente del M5S, Giuseppe. Un incontro positivo e collaborativo che si è protratto per oltre un’ora. In primo luogohaildel M5S al; ha presentato poi una lettera, discussa dal Consiglio nazionale del M5S. Molti dei temi sollevati si identificano in una linea di continuità con l’azione governativa”. Lo riferisconodia stretto giro dell’incontro chiarificatore. “Tra i punti affrontati da, in particolare, il Reddito di cittadinanza, il salario minimo, il cuneo fiscale, il superbonus, il caro bollette, il ...

pietroraffa : === (AGI) - Roma, 29 giu. - Il Presidente del Consiglio non ha mai detto o chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Gius…

