Ennio Morricone moriva due anni fa, ecco tutti gli appuntamenti Rai per ricordarlo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ennio Morricone, arriva l'omaggio Rai al Maestro in tv e sul web nel secondo anniversario della scomparsa Ennio Morricone, compositore e direttore d'orchestra, autore di colonne sonore indimenticabili, da "Per un pugno di dollari" a "Nuovo Cinema Paradiso", premio Oscar. Ha saputo rendere opera d'arte la musica per film, entrando nella storia del cinema italiano e internazionale. Un grande artista che la Rai ricorda, nel secondo anniversario della scomparsa, mercoledì 6 luglio, con una programmazione dedicata. Su Rai 1 – che già sabato scorso ha proposto in prima serata lo spettacolo "Il Volo – Tributo a Ennio Morricone" – il Maestro sarà ricordato a "Unomattina estate" alle 9.10, a "Estate in diretta" alle 17.20, mentre Techetechetè gli dedicherà ...

