Decreto Aiuti, governo verso la fiducia: sul super-bonus salta il banco (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nessuna intesa sulla modifica al testo del Decreto Aiuti per eliminare la norma che prevede la responsabilità in solido sulla cessione dei crediti del superbonus (sollevando le banche cessionarie da responsabilità per eventuali irregolarità correlate ai crediti ceduti). E così, salvo sorprese, il governo è intenzionato a porre la fiducia sul provvedimento alla ripresa dei lavori dell'Aula della Camera, ma sul testo licenziato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, senza i miglioramenti chiesti dai partiti, M5s in testa. Un impasse che, tuttavia, non dipende da problemi politici, specificano dal governo, bensì da questioni tecniche o, meglio, di coperture. Nonostante la modifica alla norma sul superbonus avesse riscontrato il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nessuna intesa sulla modifica al testo delper eliminare la norma che prevede la responsabilità in solido sulla cessione dei crediti del(sollevando le banche cessionarie da responsabilità per eventuali irregolarità correlate ai crediti ceduti). E così, salvo sorprese, ilè intenzionato a porre lasul provvedimento alla ripresa dei lavori dell'Aula della Camera, ma sul testo licenziato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, senza i miglioramenti chiesti dai partiti, M5s in testa. Un impasse che, tuttavia, non dipende da problemi politici, specificano dal, bensì da questioni tecniche o, meglio, di coperture. Nonostante la modifica alla norma sulavesse riscontrato il ...

Pubblicità

borghi_claudio : Niente fiducia sul decreto aiuti, si va in aula stasera. Ma certo no? Se le cose erano un problema per noi fiducia… - borghi_claudio : Annaspa il decreto aiuti. Aggiornamento. - borghi_claudio : I 'rumors' su possibile fiducia sul decreto aiuti, cosa che metterebbe in difficoltà il M5S che ha presentato gli e… - rumba15342942 : RT @Linkiesta: La battaglia con i Cinque Stelle sulla fiducia al decreto aiuti - Ultron65 : RT @agenzia_nova: #DecretoAiuti Nessuna intesa sul #superbonus, verso la fiducia alla Camera -