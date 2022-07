Davide Silvestri si confessa | “Devo ringraziarlo” | con lui nel momento più difficile

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’ex gieffinoha raccontato chi si è rivelato essere fondamentale per lui quando le cose si sono fatte più difficili Il racconto di(screenshot GF Vip)Silvestre adesso può dirsi felice soprattutto dal punto di vista privato. Terminata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, l’ex gieffino ha infatti realizzato un sogno ovvero sposare la sua storica compagnia Alessia, detta Lilì. Un matrimonio particolare, in tema campagna con lo sposo arrivato su di un trattore. Un evento importante che anche il settimanale Chi ha deciso di raccontare attraverso le parole dell’ex attore.ha parlato delle emozioni ma anche di chi ha voluto al suo fianco e tra questi anche alcuni ex gieffini: su tutti l’amico Barù....

Pubblicità

fanpage : Jessica Selassie e Barù insieme al matrimonio di Davide Silvestri: la foto fa impazzire i #Jeru #Gfvip - ParliamoDiNews : Davide Silvestri, romantica proposta di matrimonio alla fidanzata Alessia #GrandeFratelloVip #6luglio - Garbino_ : @Viperissima_ Laura Freddi, Carla Cruz, Martina Who, Benedetta Mazza, Andrea il cuoco, Ela Weber, Fabio Basile, Ste… - sondaggidianton : 3 Giornata FANTAGFVIP1: Chi preferisci tra Nathaly e Davide Silvestri? #GFvip #jeru #basciagoni #solearmy #gianfede #fairylu - ElisaDiGiacomo : Nozze di Davide Silvestri, retroscena di Venza: 'Gelo tra Barù e Jessica Selassié' -

Jessica Selassiè, tutta la verità su Barù Il Grande Fratello Vip 6 è ormai finito da mesi, ma il gossip intorno ai suoi protagonisti non si placa. Dopo il matrimonio dicon Alessia Costantino , Jessica Selassiè che era tra gli invitati, è finita nuovamente al centro del gossip. Al matrimonio, Jessica ha rivisto Barù e, secondo quanto scritto dalla ...Gossipe Alessia Costantino si sono sposati: le immagini del[...] Pere Alessia, una cerimonia in stile country con tanto di reunion degli ex coinqui [...] Ora invece le carte ...Soleil Sorge ed Alex Belli sarebbero stati lasciati a casa durante l'importante evento. Ecco per quale motivo è stata presa questa decisione.Retroscena da matrimonio. Domenica scorsa Davide Silvestri e Alessia Costantini sono convolati a nozze, concedendosi una festa sui generis in stile contadino. La location ...