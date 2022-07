Dal Superbonus al Reddito di cittadinanza, le condizioni di Conte a Draghi per restare nel Governo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dal Superbonus al Reddito di cittadinanza. I 5 Stelle pretendono risposte chiare in tempi ragionevoli. È la sintesi della giornata ad alta tensione iniziata prima con il Consiglio nazionale riunito in mattinata e proseguita con il faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Mario Draghi. Sul tavolo il nodo della permanenza del Movimento 5 Stelle nella maggioranza. Dopo le tensioni scatenate dall’intervista al professor Domenico De Masi che ha rivelato le telefonate tra Beppe Grillo e il premier che avrebbe chiesto – a detta dello stesso garante 5 Stelle – la testa del leader politico del Movimento proprio al cofondatore. Di lì in poi una lunga escalation culminata con lo scontro, ieri alla Camera, sul decreto Aiuti. Con i 5 Stelle in trincea contro la fiducia sul provvedimento in attesa di risposte su alcuni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dalaldi. I 5 Stelle pretendono risposte chiare in tempi ragionevoli. È la sintesi della giornata ad alta tensione iniziata prima con il Consiglio nazionale riunito in mattinata e proseguita con il faccia a faccia tra Giuseppee Mario. Sul tavolo il nodo della permanenza del Movimento 5 Stelle nella maggioranza. Dopo le tensioni scatenate dall’intervista al professor Domenico De Masi che ha rivelato le telefonate tra Beppe Grillo e il premier che avrebbe chiesto – a detta dello stesso garante 5 Stelle – la testa del leader politico del Movimento proprio al cofondatore. Di lì in poi una lunga escalation culminata con lo scontro, ieri alla Camera, sul decreto Aiuti. Con i 5 Stelle in trincea contro la fiducia sul provvedimento in attesa di risposte su alcuni ...

