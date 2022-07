Crollo Marmolada, intervista a una sopravvissuta: "Io salva per un soffio, il mio compagno era vicino a me" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alessandra De Camilli, di Schio, è ricoverata all'ospedale di Trento: "Non ho avuto neanche il tempo di pensare 'ora scappo' , che sono stata travolta poi mi sono svegliata in mezzo al ghiaccio". La donna non sapeva che Tommaso Carollo avesse perso la vita nella tragedia: le... Leggi su repubblica (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alessandra De Camilli, di Schio, è ricoverata all'ospedale di Trento: "Non ho avuto neanche il tempo di pensare 'ora scappo' , che sono stata travolta poi mi sono svegliata in mezzo al ghiaccio". La donna non sapeva che Tommaso Carollo avesse perso la vita nella tragedia: le...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sarebbero una trentina le persone che si trovavano sul ghiacciaio della Marmolada al momento del crollo e n… - Luxgraph : Le vittime della Marmolada e le storie di chi per miracolo si è salvato dal crollo del ghiacciaio #corriere #news #… - Profilo3Marco : RT @Corriere: «Ti amo Tommaso, per sempre»: lei si salva, lui muore. Le storie delle vittime e dei sopravvissuti -