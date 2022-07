Cosa c'è nel Foglio della moda di luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Molte novità con e dal numero del Foglio della moda di luglio. Debuttano Valeria Palermi con grande reportage sulla vita e lo stile cashless da Bangkok, si anticipano i contenuti della sfilata di Valentino a piazza di Spagna, Saverio Raimondo e Gianluca Cantaro si danno all'arancia sui falsi miti della moda, Antonio Mancinelli intervista in esclusiva JWANDERSON, Fabio Novembre scrive l'editoriale e il sociologo Francesco Morace analizza i risvolti del digitale-versus-reale. E poi...debutta il podcast del Foglio della moda. Da domani, ogni mattina dal lunedì al giovedì 3 minuti di retroscena e spunti sulla cultura e l'industria della moda, sempre a cura di Fabiana Giacomotti ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Molte novità con e dal numero deldi. Debuttano Valeria Palermi con grande reportage sulla vita e lo stile cashless da Bangkok, si anticipano i contenutisfilata di Valentino a piazza di Spagna, Saverio Raimondo e Gianluca Cantaro si danno all'arancia sui falsi miti, Antonio Mancinelli intervista in esclusiva JWANDERSON, Fabio Novembre scrive l'editoriale e il sociologo Francesco Morace analizza i risvolti del digitale-versus-reale. E poi...debutta il podcast del. Da domani, ogni mattina dal lunedì al giovedì 3 minuti di retroscena e spunti sulla cultura e l'industria, sempre a cura di Fabiana Giacomotti ...

Pubblicità

CarloCalenda : Spesso mi dicono “tu devi essere più gentile” ma rispetto a cosa? Sono anni che votate politici che ve la raccontan… - fabiochiusi : Soprattutto, una cosa mi pare completamente confusa: cosa significhi prendere il Covid oggi, come si è evoluta la m… - virginiaraggi : Ieri, come tanti di voi, ho visto su Rai3 l'inchiesta di Report “Il sacco di Roma”: un'indagine giornalistica, real… - love_sprout : Mi hanno chiesto un favore e io mi sono offerta felicemente senza sapere di cosa si trattasse. Morale dovevo fare… - vittoriostwitt : RT @bravimabasta: @URITAXI Ecco alcune delle mie fonti. Non vedo le vostre, nel prestampato contro Uber. E non capisco cosa c'entri, Uber.… -