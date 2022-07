Caserta | la 28enne in pericolo di vita dopo un intervento per dimagrire torna a casa dai suoi figli

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Era finita in coma per le complicazioni insorteunper, ma7 mesi è finalmenteta adai. È la storia di Angela Iannotta,di Santa Maria Capua Vetere (). La donna aveva rischiato laundi chirurgia bariatrica con by pass gastrico, finendo intubata e con gli organi interni devastati. L’equipe del professor Francesco Corcione del Policlinico Federico II l’aveva sottoposta circa un mese fa a un«salva». Operazione riuscita, anche se le condizioni di Angela restano delicate e dovranno essere monitorate periodicamente. Il travaglio di ...

