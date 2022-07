Carlos Santana sviene durante un concerto in Michigan - Le IMMAGINI sui social (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il chitarrista messicano Carlos Santana è svenuto durante un concerto in un auditorium all'aperto nel Michigan (USA). E' quanto riportato da diversi partecipanti sui social network e dalla stampa ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il chitarrista messicanoè svenutounin un auditorium all'aperto nel(USA). E' quanto riportato da diversi partecipanti suinetwork e dalla stampa ...

Pubblicità

parodiraul : RT @repubblica: Carlos Santana crolla sul palco e sviene durante un concerto - 2essera : RT @chilisummer: Sembrerebbe in condizioni critiche il chitarrista 74enne Carlos Santana che è svenuto durante un concerto in Michigan. - NoiNotizie : RT @repubblica: Carlos Santana crolla sul palco e sviene durante un concerto - chilisummer : Si trova al momento in ospedale il chitarrista Carlos Santana che è svenuto durante un concerto in Michigan. Il con… - repubblica : Carlos Santana crolla sul palco e sviene durante un concerto -