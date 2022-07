Bucate le ruote dell' auto E Il dramma di Francesca Fialdini in montagna

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Brutta sorpresa per. La conduttrice di Da noi a ruota libera, programma in onda su Rai 1, è stata costretta a fermarsi con la proprianel bel mezzo del nulla. A spiegare l'accaduto è stata lei stessa attraverso una storia su Instagram: "Bucare sul cucuzzoloalle 9.00 di sera", ha esordito mostrando lesgonfiea vettura. Con lei una coppia di amici. Finita qui? Neanche per sogno, perché lesono state solo la primae disavventure: "Finire la giornata con lee iniziarne un'altra rovesciandosi il caffè sulla maglia, giusto un attimo prima di iniziare le ...

...di peggio di doversi fermare mentre si sta raggiungendo un posto o un appuntamento importante con la macchina a causa di una ruota bucata Forse solo il doversi fermare a causa di più, ...... Francesca Fialdini e la brutta disavventura in montagna: "Bucate le ruote della macchina di sera" Cosa c'è di peggio di doversi fermare mentre si sta ...