Alvino: “Il Napoli vuole confermare a tutti i costi Koulibaly: De Laurentiis è pronto a farlo” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Napoli è pronto a far di tutto pur di confermare Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è in scadenza nel 2023 e, per questo motivo, ha suscitato l’interesse di numerosi top club europei: tra questi, la Juventus è parsa molto interessata al giocatore e, ha avviato i contatti con l’entourage del senegalese. Kalidou Koulibaly (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Nonostante l’interesse mostrato dai maggiori top club europei, secondo quanto riferito dal giornalista Carlo Alvino, Kalidou Koulibaly è destinato a continuare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio fino alla fine della sua carriera. Il Napoli è pronto a formulare un’offerta importantissima per trattenere il suo capitano e convincerlo a respingere le ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ila far di tutto pur diKalidou. Il difensore senegalese è in scadenza nel 2023 e, per questo motivo, ha suscitato l’interesse di numerosi top club europei: tra questi, la Juventus è parsa molto interessata al giocatore e, ha avviato i contatti con l’entourage del senegalese. Kalidou(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Nonostante l’interesse mostrato dai maggiori top club europei, secondo quanto riferito dal giornalista Carlo, Kalidouè destinato a continuare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio fino alla fine della sua carriera. Ila formulare un’offerta importantissima per trattenere il suo capitano e convincerlo a respingere le ...

