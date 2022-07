Zona Bianca | Mauro Corona fuori di sè contro la Scampini | “Gentucola | andate in malora” e poi lascia lo studio

Leggi su baritalianews

(Di martedì 5 luglio 2022) Aè andata in scena una lite piuttosto animata tra l’alpinistae la giornalista. Lui ad un certo punto avrebbe staccato tutto e sarebbe andato via staccando il collegamento. Vediamo di capire cosa è realmente accaduto. Sembrava una serata tranquilla, invece aimprovvisamente è accaduto praticamente di tutto. Stiamo parlando della trasmissione che va in onda su Rete 4 dove pare che si parlasse della terribile strage della Marmolada. Pare che come spesso accade in collegamento ci fosseil quale pare che sia stato protagonista di una discussione parecchi animata con un’ospite in. Stiamo parlando di Sabrina. Ma cosa è accaduto nello specifico tra i ...