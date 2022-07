Wimbledon 2022 | Sinner out a testa alta | Djokovic rimonta e va in semifinale

Leggi su sportface

(Di martedì 5 luglio 2022) Non è bastato uno straordinario Jannikper fermare l’avanzata di Novakal torneo di. L’altoatesino ha giocato in maniera perfetta per due set prima di subire l’inesorabiledel numero tre del mondo, impostosi per 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2 dopo poco più di tre ore e mezza di match. Per il campione serbo si tratta dell’undicesimaai Championships. Solamente applausi per l’azzurro, che per quasi due ore ha fatto tutto in maniera impeccabile. Servizi penetranti, risposte subito ad investire Nole ed una resistenza da fondo inaspettata stavano mandando in tilt il piano tattico del serbo. A partire dal terzo set, però, quest’ultimo è salito con tutti i suoi colpi mentre Jannik è calato un po’ fisicamente oltre che con la pesantezza di palla. ...