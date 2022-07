Wimbledon 2022 | Sinner-Djokovic | le quote dei bookmakers per le scommesse Ancora poche chance per l’azzurro…

Leggi su oasport

(Di martedì 5 luglio 2022) Si avvicina il momento dell’ingresso in campo di Jannike Novak, e allora andiamo a scoprire cos’hanno detto fino aore fa le agenzie diin merito a questo quarto di finale di, primo confronto al meglio dei tre set su cinque tra i due. Gli allibratori non sono troppo protesi a credere in una vittoria dell’italiano, e già nell’ottavo contro Carlos Alcaraz davano per favorito lo spagnolo. Qui, però, il divario èpiù ampio: alle 16:00 di ieri risultava, tra Bet365, BetClic e Better, un dato compreso tra 6.40 e 6.55 volte la posta, praticamente quello che viene accordato agli sfavoriti assoluti.: Jannike Novak, quei 14 anni di differenza quasi ...