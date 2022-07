Wimbledon 2022 oggi: orari martedì 5 luglio, ordine di gioco, programma, tv, streaming (Di martedì 5 luglio 2022) Siamo ormai nel pieno del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Iniziano quest’oggi i quarti di finale dell’All England Club, con l’erba inglese sempre meno inclusiva: sono rimasti in sedici, tra uomini e donne, a giocarsi i due tornei di singolare. Per l’Italia occhi puntati su Jannik Sinner: l’altoatesino, fino alla scorsa settimana dato come un fugace partecipante a questo torneo, ha affinato il suo palato diventando immediatamente un discreto erbivoro e portandosi a casa un importante successo con Carlos Alcaraz. Ora c’è però l’esame di maturità con Novak Djokovic, uno scontro fra titani, i due apriranno il programma sul centrale. Cameron Norrie e David Goffin si sfideranno poi per un altro posto in semifinale sul campo 1 in serata. Fra le donne invece, Ons Jabeur è favorita contro la ceca Marie Bouzkova, ma la terza ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) Siamo ormai nel pieno del torneo di, terzo Slam della stagione. Iniziano quest’i quarti di finale dell’All England Club, con l’erba inglese sempre meno inclusiva: sono rimasti in sedici, tra uomini e donne, a giocarsi i due tornei di singolare. Per l’Italia occhi puntati su Jannik Sinner: l’altoatesino, fino alla scorsa settimana dato come un fugace partecipante a questo torneo, ha affinato il suo palato diventando immediatamente un discreto erbivoro e portandosi a casa un importante successo con Carlos Alcaraz. Ora c’è però l’esame di maturità con Novak Djokovic, uno scontro fra titani, i due apriranno ilsul centrale. Cameron Norrie e David Goffin si sfideranno poi per un altro posto in semifinale sul campo 1 in serata. Fra le donne invece, Ons Jabeur è favorita contro la ceca Marie Bouzkova, ma la terza ...

