Un Posto Al Sole anticipazioni: Franco Boschi commette un reato, guai in vista (Di martedì 5 luglio 2022) Franco Boschi prenderà un decisione folle nelle prossime puntate. Cosa accadrà al protagonista di Un Posto Al Sole? Franco Boschi Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Franco Boschi si metterà di nuovo nei guai e passerà un momento molto difficile. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana Un Posto Al Sole, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai 3. Franco Boschi é un personaggio molto importante nella soap e vive alla terrazza Palladini con la suocera, Angela, la figlia Bianca e il figlio Nunzio. Negli ultimi mesi la vita per lui é stata difficile e triste a causa dei ... Leggi su direttanews (Di martedì 5 luglio 2022)prenderà un decisione folle nelle prossime puntate. Cosa accadrà al protagonista di UnAlUnAl(Raiplay screenshot)si metterà di nuovo neie passerà un momento molto difficile. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana UnAl, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai 3.é un personaggio molto importante nella soap e vive alla terrazza Palladini con la suocera, Angela, la figlia Bianca e il figlio Nunzio. Negli ultimi mesi la vita per lui é stata difficile e triste a causa dei ...

Pubblicità

AntonioBuccieri : @DokH6197 nulla di nuovo sotto il sole. Se qualcuno si chiedeva come sia stata nominata la sciura Ursula in quel po… - Falcoblu4 : RT @danielaranieri: La sinistra cocomerara cerca un posto al sole - Daniela Ranieri - PaoloCornetti14 : RT @danielaranieri: La sinistra cocomerara cerca un posto al sole - Daniela Ranieri - fuscomarina : @poilofaccio Il microonde è fantastico per un sacco di cose. Ma li usano la stagnola che si sa.. fa scintille! Al p… - DeplorableTcher : @dyhyh5v6vz @StaceytheGhost Mi piacerebbe prendere il sole in piscina, tuttavia sono sulle montagne della Carolina… -