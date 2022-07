Ucraina | Draghi | ' accordo su grano alto valore strategico | I atto concordia' **

(Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Untra Russia e Ucraina sul"ha un importantissimo" perché "nel complesso degli sforzi per la pace sarebbe un primodi, un primo tentativo di arrivare a unper un fine che deve coinvolgerci tutti percheé ne va della vita di milioni di persone nelle aree più povere del mondo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al termine del vertice intergovernativo che si e' svolto oggi ad Ankara.

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in conferenza stampa ad Ankara con il premier Mario. ....grandi sfide a partire dalla guerra ine vogliamo lavorare insieme per affrontarle. Condanniamo la guerra e siamo alla ricerca delle soluzioni stabili per una pace duratura", ha detto. ...Draghi vola da Erdogan (con 5 ministri): oggi i bilaterali su migranti e grano ucraino Il vertice intergornativo tra Italia e Turchia «indica la volontà comune di rafforzare la collaborazione: Italia ...Così il premier Mario Draghi al termine dell'incontro il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. E il capo dell’esecutivo ha poi aggiunto così sul conflitto ucraino: “Sul grano Al G7 di Elamu ho ...