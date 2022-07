Tour de France 2022, Magnus Cort signore dei GPM: le cime sono cosa sua, scavalcato il record storico di Bahamontes (Di martedì 5 luglio 2022) La quarta tappa del Tour de France 2022 ha emanato i suoi verdetti. Dopo tre secondi posti consecutivi il belga Wout Van Aert ha trovato finalmente la vittoria in quel di Calais rafforzando il simbolo del primato, mentre il danese Magnus Cort è riuscito a conquistare punti preziosi per la classifica scalatori. L’alfiere della EF Education-EasyPost ancora una volta ha animato la tappa lanciandosi in avanscoperta sin dal km 0: con lui il transalpino della Cofidis Anthony Perez. Terza frazione in linea e terza fuga per il nativo di Bornholm, concentrato come non mai sull’obiettivo maglia a pois. La tenacia dell’atleta è valsa a Magnus Cort un record non da poco: il classe ’93 è transitato senza nessuno davanti a lui in cima alle prime otto vette ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) La quarta tappa deldeha emanato i suoi verdetti. Dopo tre secondi posti consecutivi il belga Wout Van Aert ha trovato finalmente la vittoria in quel di Calais rafforzando il simbolo del primato, mentre il daneseè riuscito a conquistare punti preziosi per la classifica scalatori. L’alfiere della EF Education-EasyPost ancora una volta ha animato la tappa lanciandosi in avanscoperta sin dal km 0: con lui il transalpino della Cofidis Anthony Perez. Terza frazione in linea e terza fuga per il nativo di Bornholm, concentrato come non mai sull’obiettivo maglia a pois. La tenacia dell’atleta è valsa aunnon da poco: il classe ’93 è transitato senza nessuno davanti a lui in cima alle prime otto vette ...

