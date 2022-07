Skriniar, il Psg non molla: arriva il rilancio a quota 70 milioni (Di martedì 5 luglio 2022) 'Contentissimo di essere all'Inter, dato che sono tifoso sin da bambino'. Raoul Bellanova si è presentato così ai suoi nuovi tifosi, con cui ha scambiato un paio di battute all'arrivo nella sede del ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 luglio 2022) 'Contentissimo di essere all'Inter, dato che sono tifoso sin da bambino'. Raoul Bellanova si è presentato così ai suoi nuovi tifosi, con cui ha scambiato un paio di battute all'arrivo nella sede del ...

Pubblicità

SimoneTogna : News random: #Marotta chiama spesso l’agente di #Dybala, l’interesse resta altissimo. #Skriniar: aspettano tutti il… - DiMarzio : #Inter, oltre al @PSG_inside, torna forte il @ChelseaFC su Milan #Skriniar @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, non solo #PSG: su #Skriniar c'è anche il #Chelsea - YBah96 : RT @saIva___: «Skriniar, nessuna nuova offerta del Psg. Trattativa a fuoco lento, l’Inter lo vuole sostituire con Bremer ma attenzione anch… - IlProfetaNeraz8 : Ultim'ora di #mercato Distanza tra Inter e PSG per #Skriniar, parigini fermi a 60/65 milioni.L'#Inter per meno di… -